Завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Четыре студента энергомеханического колледжа КГТА им. В. А. Дегтярева участвовали в нем в компетенции «Проектирование и изготовление пресс-форм». На днях были подведены итоги: наши участники заняли весь «пьедестал» соревнований! В напряженной и сложной борьбе Егор Ионов стал обладателем 3-го места, Кирилл Жижин и Кирилл Симонов поделили 2-е. Ребята учатся в группе Т-121/2 по специальности «Технология машиностроения». Победителем регионального этапа стал Игнат Борисов (ГД-121, «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики»).«К нам в колледж пришел представитель Ковровского электромеханического завода, рассказал о «Профессионалах», пригласил участвовать и предложил сделать тестовое задание, - рассказывают ребята, занявшие 2-е и 3-е места. – Мы его выполнили, прошли отбор и стали тренироваться уже конкретно для участия в «Профессионалах» в КЭМЗ – там же впоследствии проходил чемпионат. Было интересно узнать, что это за событие, поучаствовать в новом для себя проекте.Готовили нас серьезно, но задание легким не показалось. Надо было за 5 часов по выданным чертежам и техническому заданию спроектировать в программе «Компас 3D» изготовить 3D-модель, а по ней сделать саму пресс-форму и ее чертежи. Самым сложным, пожалуй, было создать модель пресс-формы без ошибок. В итоге удивительно получилось: оценку на чемпионате высчитывали до сотых балла, очень тонко оценивали каждый элемент, а двое из нас сработали одинаково».«На 1-2 курсах я занимался в кружке по 3D-моделированию в программе «Компас 3D», который в нашем колледже вел преподаватель Сергей Пшеничный, - говорит победитель «Профессионалов» Игнат Борисов. – Все, что я знаю в этой сфере – благодаря моему наставнику, замечательному человеку. Поэтому никаких проблем с подготовкой я не ощутил, и победа далась легко. Тренировался и на КЭМЗ – ежедневно по нескольку часов на протяжении двух недель. Чертежи, модели – все надо было отточить до идеала. И с выполнением задания на конкурсе проблем не испытал – когда получил ТЗ, у меня уже был план, который я спроектировал при самостоятельной подготовке. Много времени ушло на чертежи, больше, чем я предполагал, но в итоге в норматив уложился. Но надо отметить, что задание было интересным и творческим».Один из наших студентов-победителей в мае будет представлять Владимирскую область на Всероссийском этапе чемпионата. Там у него будет возможность воплотить свою разработку на практике – создать программу для станка с ЧПУ для изготовления компонентов пресс-формы.Поздравляем наших призеров и желаем удачи на Всероссийском этапе!Реклама.