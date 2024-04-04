Наиболее перспективные отрасли для вложений во II квартале – финансовая, потребительская и IT.

Наиболее перспективные отрасли для вложений во II квартале – финансовая, потребительская и IT. На фоне высоких процентных ставок инвестиционную привлекательность сохраняют фонды денежного рынка и облигации с плавающими купонами. Об этом рассказали аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в ходе презентации инвестиционной стратегии на II квартал 2024 года.По мнению экспертов, темпы роста фондового рынка могут ускориться по мере формирования ожиданий по снижению ключевой ставки. Аналитики прогнозируют совокупную доходность Индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 20,4%, Индекс может достичь 3670 пунктов. Ожидаемая дивидендная доходность оценивается в 9,4%.При этом эксперты не исключают, что в позитивном сценарии при снижении безрисковой ставки до 9,5% Индекс Мосбиржи через год может подняться до 4830 пунктов, а доходность – составить 55,4%.Особенный интерес во II квартале представляют российские акции внутренне-ориентированных секторов, таких как финансовый, IT и потребительский, а также акции малой капитализации, которые продолжают расти быстрее рынка. Также эксперты брокера ожидают ускорение процессов редомициляции в 2024 г., что позитивно для инвесторов, с точки зрения раскрытия стоимости ряда компаний и их возвращения к дивидендным выплатам.«В 2023-2025 гг чистая прибыль финансового и потребительского секторов растет быстрее, чем у Индекса Мосбиржи: +13% и +11% соответственно. Темпы роста операционной прибыли ИТ-сектора еще выше, более 40%.Помимо акций из этих отраслей, считаем оптимальным добавить в портфель бумаги компаний, торгующиеся с высокой двузначной дивидендной доходностью, а именно Сургутнефтегаз-ап, Алроса, Лукойл, МТС. В целом советуем придерживаться сбалансированного подхода в инвестициях и, делая ставку на рост рынка акций, не забывать о более консервативных инструментах», – отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.Согласно инвестиционной стратегии брокера, помимо фондового рынка, для вложений интересны:∙ ОФЗ с плавающими купонами. В период жесткой монетарной политики бумаги оперативно подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене. Предпочтительны «новые» серии, размещение которых стартовало в 2020 г, так как по ним в качестве ежеквартального купона выплачивается средняя ставка денежного рынка RUONIA за соответствующий период.∙ Корпоративные облигации с плавающими купонами. Доходности корпоративных облигаций с рейтингами А / АА поднялись до ~15,6-16,75% годовых, что позволяет фиксировать высокую доходность на 1-3 года.∙ Фонды денежного рынка. Защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке.Основные макроэкономические показатели в стратегии:∙ инфляция 6,0% на конец 2024 г;∙ ВВП +1,8% г/г в 2024 г;∙ средняя цена нефти Urals ≈ 67 долл./барр. в 2024 г;∙ ключевая ставка – не менее 13% до конца 2024 г;∙ золото – 2 200 долл./унц. на 2024 г;∙ курс доллара к рублю: 91,2 руб. (сред. за 2024 г), 92,8 руб. (на конец 2024 г);∙ курс юаня к рублю: 12,6 руб. (сред. за 2024 г), 12,7 руб. (на конец 2024 г).