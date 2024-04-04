Озеро Запольское во Владимирской области станет новым местом притяжения туристов Во Владимирской...

Озеро Запольское во Владимирской области станет новым местом притяжения туристовВо Владимирской области продолжают развивать новые формы туризма.В скором времени будет обустроено ещё одно комфортное место для отдыха на природе – на берегу озера Запольское в Камешковском районе.Инвестор планирует создать всесезонное пространство «Запольский берег» на месте, где ранее проводился Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Озеро Запольское остаётся одним из любимых пляжей жителей Владимира, Коврова и Камешково. По проекту берег водоёма превратится в современную обустроенную зону отдыха с песчаным и газонным пляжами, фудкортом, кинотеатром под открытым небом, ивент-поляной, спортивными объектами для игры в футбол, волейбол, теннис и бадминтон, а также большой детской площадкой.Для туристов построят глэмпинг, палаточный кэмпинг и обустроят домики на воде.На первом этапе проекта – в 2024 году – будет обустроена пляжная зона с прокатом туристического и водно-спортивного оборудования и построены 10 комфортабельных модульных домов для круглогодичного проживания.Фото: Правительство Владимирской области; https://trip-for-the-soul.ru/