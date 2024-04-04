Озеро Запольское во Владимирской области станет новым местом притяжения туристов
Во Владимирской...
Озеро Запольское во Владимирской области станет новым местом притяжения туристов
Во Владимирской области продолжают развивать новые формы туризма.
В скором времени будет обустроено ещё одно комфортное место для отдыха на природе – на берегу озера Запольское в Камешковском районе.
Инвестор планирует создать всесезонное пространство «Запольский берег» на месте, где ранее проводился Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Озеро Запольское остаётся одним из любимых пляжей жителей Владимира, Коврова и Камешково. По проекту берег водоёма превратится в современную обустроенную зону отдыха с песчаным и газонным пляжами, фудкортом, кинотеатром под открытым небом, ивент-поляной, спортивными объектами для игры в футбол, волейбол, теннис и бадминтон, а также большой детской площадкой.
Для туристов построят глэмпинг, палаточный кэмпинг и обустроят домики на воде.
На первом этапе проекта – в 2024 году – будет обустроена пляжная зона с прокатом туристического и водно-спортивного оборудования и построены 10 комфортабельных модульных домов для круглогодичного проживания.
Фото: Правительство Владимирской области; https://trip-for-the-soul.ru/