Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок 2 апреля. Заказчик оценил стоимость проведения работ почти в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Из информации на сайте Госзакупок Работы по

Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок 2 апреля. Заказчик оценил стоимость проведения работ почти в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Из информации на сайте Госзакупок Работы по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия «Ограда Успенского собора, 1865,1873 годы». Организация, осуществляющая размещение: Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области. Начальная цена 2