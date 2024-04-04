Предприятие Русклимат Владимирской области просит прекратить охрану бренда шведской компании в...

Предприятие "Русклимат" Владимирской области просит прекратить охрану бренда шведской компании в РоссииПредприятие «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой прекратить правовую охрану в стране товарных знаков производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson. Участники рынка полагают, что российская компания хочет выпускать или продавать в РФ другую технику под шведским брендом. Об этом пишет "Коммерсантъ".В связи с этим, производитель обратился в суд, чтобы добиться досрочного прекращения охраны товарных знаков компании из-за неиспользования. Заседание должно пройти 6 мая.В «Русклимате» не предоставили комментарии, однако в Ericsson подтвердили, что знают об иске, также отказавшись давать более подробную информацию.Как сообщает "Коммерсантъ", компания «Русклимат» подала в суд «по просьбе иностранного партнера, который планирует ввозить в РФ свою технику под шведским брендом».По словам юристов, это одно из первых подобных дел в отношении производителей, покинувших страну. Досрочное прекращение охраны товарного знака допустимо в случае неиспользования в течение трех лет, а с момента ухода Ericsson из РФ этот срок еще не вышел.Фото: Олег Харсеев, "Коммерсантъ"