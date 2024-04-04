«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Родители, бабушки и дедушки выпускников проверили свои знания и познакомились с процедурой сдачи единого государственного экзамена. Акция

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Родители, бабушки и дедушки выпускников проверили свои знания и познакомились с процедурой сдачи единого государственного экзамена. Акция всероссийская. Владимирцы приняли в ней участие восьмой раз. Все проходило, как у одиннадцатиклассников: регистрация на входе, сдача мобильных телефонов, проход через металлоискатель, заполнение бланков и выполнение заданий. Родителям предложили написать сокращенный вариант