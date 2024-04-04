«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) в рамках проекта «Азбука интернета» разработали новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Пособие рассчитано на представителей старшего

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) в рамках проекта «Азбука интернета» разработали новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Пособие рассчитано на представителей старшего поколения, на людей, которым не всегда легко самостоятельно разобраться, как установить сим-карту, настроить смартфон под свои потребности и пользоваться встроенными приложениями. В учебнике также подробно рассказано о том, как пользоваться приложениями