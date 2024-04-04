Суд признал двоих иностранных граждан виновными в незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также незаконном хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере.

Суд признал двоих иностранных граждан виновными в незаконном производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также незаконном хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Мужчины орудовали в деревне Недюрево Киржачского района, где купили жилой дом. В феврале прошлого года они изготовили около 6,3 кг запрещённого зелья. Деятельность преступников пресекли сотрудники ФСБ. Правоохранители изъяли наркотики и более 163 кг прекурсоров.Суд приговорил каждого фигуранта к 16 годам заключения в колонии строгого режима.