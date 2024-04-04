Суд рассмотрит вопрос о лишении прав жителя Гусь-Хрустального с диагнозом шизофрения Суд...

Суд рассмотрит вопрос о лишении прав жителя Гусь-Хрустального с диагнозом "шизофрения"Суд установил, что 35-летний житель Гусь-Хрустального района состоит под диспансерным наблюдением в «Гусь-Хрустальная ЦРБ» с 2011 года с диагнозом «шизофрения параноидная». Указанный диагноз входит в Перечень медицинских противопоказании к управлению транспортным средством.Оснований для снятия пациента с диспансерного наблюдения врача психиатра в связи с выздоровлением не имеется. При этом мужчина имеет водительское удостоверение категории «В, В1 (AS), С, С1» сроком действия до 2029 года."Мотоцикл, автомобиль и иные транспортные средства создают повышенную вероятность причинения вреда окружающим. Управление авто- и мототранспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания к указанному виду деятельности, способно усугубить эту вероятность, ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием прекратить действие права данного водителя на управление транспортными средствами и водительского удостоверения.По аналогичным основаниям в суд направлено ещё 5 административных заявлений.Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik.com