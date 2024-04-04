Жительницу Мурома признали виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жительницу Мурома признали виновной в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Гражданка была привлечена к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, однако в феврале текущего года вновь выпила и села за руль.Полицейские остановили автоледи на улице Кленовой и попросили пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что женщина сильно пьяна.Суд назначил даме 250 часов обязательных работ и на 2 года лишил прав. «Автомобиль осуждённой «Фольксваген Поло» конфискован в доход государства», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.