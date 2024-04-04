В 2024 году доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 пп и приблизится к рекордным 24%.

В 2024 году доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 пп и приблизится к рекордным 24%. Наибольший рост произойдет в сегменте новых машин, где в рамках автокредитования могут быть проданы до 70% машин. Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку ЦБ РФ, стимулировать спрос физлиц будут совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка.В 2024 году продажи автомобилей в кредит на российском авторынке продолжат расти, несмотря на ужесточившуюся политику регулятора. Наиболее выраженная динамика будет наблюдаться в сегменте новых машин. Здесь доля сделок с привлечением заемных средств вырастет более чем на 19 пп и подберется к отметке 70%. Дайверами выступят совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка. Рост произойдет и на фоне увеличения ассортимента машин, которая стимулирует заемщиков возвращаться к ранее отложенным сделкам.На рынке авто с пробегом доля кредитных продаж за год вырастет примерно на 3 пп, до 13%. Такой рост обеспечит увеличение числа банковских программ для покупки подержанных машин и дилеров, реализующих авто с пробегом. Среди других факторов – ужесточившаяся риск-политика регулятора по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов.«На фоне постепенного восстановления авторынка и комплексной поддержки заемщиков в прошлом году доля кредитных продаж на рынке новых авто превысила рекордные 50%. Мы ожидаем, что в этом году рекорд будет обновлен, несмотря на ужесточившуюся политику регулятора и увеличившиеся ставки по базовым программам банков. Уже по итогам первого квартала доля кредитных продаж существенно выросла, и прежде всего – по новым автомобилям, превысив 65%. Конечно, сегмент «разогрелся» из-за ожидаемого роста цен с 1 апреля, и в ближайшее время темпы роста нормализуются. Тем не менее, высокий спрос заёмщиков на автокредитование обеспечат совместные программы банков и производителей и господдержка», - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.На фоне роста цен на машины продолжает увеличиваться и средняя сумма одного автокредита. По итогам марта на первичном рынке она составила 1,4 млн рублей (+ 5,2% к результату февраля). На рынке авто с пробегом средний «чек» достиг 1,55 млн рублей, увеличившись за месяц на 7%. Одновременно банк фиксирует «удлинение» сроков автокредитов. По итогам первого квартала почти каждый второй кредит на покупку машины клиенты оформили на максимальный срок – 7 лет. По сравнению с 2023 годом доля таких кредитов выросла почти на 9 пп, примерно сопоставимо сократилась доля пятилетних автокредитов. Такую динамику банк связывает со стремлением заемщиков получить более низкий платеж на фоне высокой ключевой ставки и стоимости автомобилей.