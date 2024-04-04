На него в уральской столице соберутся более тысячи школьников, студентов и тех молодых работников, кто уже трудится на предприятиях.

Летом в Свердловской области наступит Утро. Молодёжный форум с таким названием пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 июня. На него в уральской столице соберутся более тысячи школьников, студентов и тех молодых работников, кто уже трудится на предприятиях. Они приедут из всех шести регионов Уральского федерального округа. Молодые люди, которые собираются на площадках форума, могут не только обеспечивать учебно-образовательные активности, которые происходят, но ещё и посмотреть красоты каждого из субъектов Федерации, которые входят в состав Федерального округа, — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов.Главной темой образовательной программы Утра этого года станет Урал профессиональный. Каждый регион УрФО должен будет рассказать на форуме о себе и своих достижениях в этой сфере. Так, Свердловская область покажет себя как мощный промышленный центр. Металлургии будет посвящена презентация Челябинской области. Тюменцы сейчас активно развивают информационные и цифровые технологии и представят свои разработки другим участникам. Курганская область будет заинтересовывать передовыми достижениями в сельском хозяйстве и экологии. Югра сконцентрируется на нефтедобыче, а Ямал — на газовой отрасли. По итогам форума планируется создать социальную сеть Урал рабочий, которая будет представлять собой интерактивное приложение для поиска работы, общения и решения социальных задач молодежи. Обмениваться опытом гости форума Утро будут на площадках кампуса Уральского федерального университета.При проведении международных соревнований, естественно, было обеспечено всё, что связано с безопасностью. Это и периметр, и соответствующая система пропуска. Всё это было отработано и будет на форуме Утро тоже работать, что позволит обеспечить необходимый уровень безопасности, — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.