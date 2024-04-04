В Гусь-Хрустальном прокурор требует лишить 35-летнего жителя района, имеющего диагноз «шизофрения параноидная», водительских прав.

В Гусь-Хрустальном прокурор требует лишить 35-летнего жителя района, имеющего диагноз «шизофрения параноидная», водительских прав. Об этом сообщила регионального ведомства.Правоохранители установили, что мужчина находится под наблюдением у специалистов Гусь-Хрустальной ЦРБ с 2011 года. Он болен, но при этом имеет водительское удостоверение. Данное обстоятельство влечёт угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.Прокурор подал в суд иск с требованием лишить жителя района водительских прав.«По аналогичным основаниям в суд направлено ещё 5 административных заявлений», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.