Жительница Владимирской области обвиняется в даче заведомо ложных показаний.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в 2023 году обвиняемая давала показания в роли свидетеля на суде в отношении знакомого. Перед заседанием она была письменно предупреждена об уголовной ответственности за дачу ложной информации, однако решила помочь своему «другу».Согласно показаниям обвиняемой, ДТП случилось, когда за рулём была она, а не её знакомый. Другие очевидцы говорили обратное. Сейчас уголовное дело направлено в суд.