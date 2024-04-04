Перед судом предстанет 21-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 21-летний житель Коврова. Молодого человека обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в январе текущего года на улице Кирова. Правоохранители выяснили, что парень с балкона расстреливал машины из пневматического пистолета. Он повредил иномарки «Киа» и «Митцубиси». Общий ущерб превысил 90 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд.