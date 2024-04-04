В Коврове предстанет перед судом 21-летний стрелок по машинам из пистолета В отношении...

В Коврове предстанет перед судом 21-летний "стрелок" по машинам из пистолетаВ отношении 21-летнего жителя Коврова завершено расследование уголовного дела.Следствием установлено, что в январе обвиняемый, после посещения развлекательного заведения, пришел в гости к своему приятелю. Выйдя на балкон, молодой человек стал беспричинно, стрелять по машинам из пневматического пистолета, которого приобрел накануне.Материальный ущерб превысил 90 000 рублей."Злоумышленник совершил не менее девяти выстрелов по кузову припаркованных во дворе дома автомобилей Kia и Mitsubishi, повредив на иномарках стеклянный люк, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие капота, зеркала заднего вида и двери", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.После поступивших в полицию заявлений от потерпевших, личность и местонахождение мужчины были оперативно установлены. Он был задержан.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: freepik.com