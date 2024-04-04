53-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и поселился в доме у своего знакомого в Меленках. Вот только хозяин жилья не знал, что поселил у себя своего будущего убийцу. В июле

53-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и поселился в доме у своего знакомого в Меленках. Вот только хозяин жилья не знал, что поселил у себя своего будущего убийцу. В июле прошлого года мужчины выпивали вместе с третьим приятелем. В какой-то момент фигурант неожиданно (именно так сообщили в Следкоме) начал избивать гостя деревянным подлокотником от