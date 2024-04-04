53-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и поселился в доме у своего знакомого в Меленках. Вот только хозяин жилья не знал, что поселил у себя своего будущего убийцу. В июле
<a href="https://33live.ru/novosti/04-04-2024-v-melenkax-budut-sudit-mestnogo-zhitelya-kotoryj-do-smerti-zabil-znakomogo-podlokotnikom-ot-kresla.html" target="_blank">В Меленках будут судить местного жителя, который до смерти забил знакомого подлокотником от кресла</a> - 53-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и поселился в доме у своего знакомого в Меленках. Вот только хозяин жилья не знал, что поселил у себя своего будущего убийцу. В июле
[url=https://33live.ru/novosti/04-04-2024-v-melenkax-budut-sudit-mestnogo-zhitelya-kotoryj-do-smerti-zabil-znakomogo-podlokotnikom-ot-kresla.html]В Меленках будут судить местного жителя, который до смерти забил знакомого подлокотником от кресла[/url] - 53-летний мужчина освободился из мест лишения свободы и поселился в доме у своего знакомого в Меленках. Вот только хозяин жилья не знал, что поселил у себя своего будущего убийцу. В июле