В Меленках местный житель в ходе драки убил своего гостя подлокотником от кресла В отношении...

В Меленках местный житель в ходе драки убил своего гостя подлокотником от креслаВ отношении жителя города Меленки завершено расследование уголовного дела.Следствием установлено, что с июня 2023 года обвиняемый после освобождения из тюрьмы проживал в Меленках у знакомого. В июле 2023 года они дома распивали спиртное вместе с еще одним местным жителем. В ходе этого фигурант неожиданно стал бить гостя. Он нанес ему несколько ударов деревянным подлокотником от кресла.Хозяин дома попросил прекратить драку, но обвиняемый нанес ему тем же предметом множественные удары по голове и телу. В это время в дом постучались сотрудники полиции, приехавшие проверить фигуранта, находящегося под надзором. Благодаря этому первый пострадавший смог убежать и рассказать им о случившемся."Обвиняемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции на территории соседнего домовладения. Хозяина дома госпитализировали, но, несмотря на оказываемую помощь, он вскоре скончался от полученных травм в больнице", - пояснили в Следственном комитете по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com