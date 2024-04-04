В Меленковском районе суд требует предоставить жилье ребёнку, оставшемуся без попечения...

В Меленковском районе суд требует предоставить жилье ребёнку, оставшемуся без попечения родителейВ ходе проверки установлено, что в 2004 году на территорию района из ближнего зарубежья прибыла русская семья, в этом же году в ней родился сын.Администрацией общеобразовательной школы, где работал отец, семье для проживания временно выделено здание бывшего пищеблока, которое не отапливалось, находилось в антисанитарном состоянии.В 2006 году семья распалась, по решению суда отец лишен родительских прав, мать ограничена в родительских правах. С 2008 года ребенок проживал в детском доме.По достижении 18-летнего возраста молодой человек жильем не обеспечен."В этой связи, прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Меленковского района представить лицу, имеющему статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилищного фонда", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Восстановление нарушенных прав ребёнка-сироты находится на контроле прокуратуры Меленковского района.Фото: freepik.com