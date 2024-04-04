В Муроме день рождения сторожа строительной организации закончилось уголовным делом
В феврале 2024...
В Муроме день рождения сторожа строительной организации закончилось уголовным делом
В феврале 2024 года в полицию обратились владельцы частного дома, обнаружившие повреждение забора. Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего.
Выяснилось, что сторож местной строительной организации, воспользовался отсутствием в выходной день работников и решил доехать до своих приятелей в соседнее село на служебном автомобиле, чтобы отметить свой день рождения.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, добравшись до села, автолюбитель, не справившись с управлением, въехал в забор и повредил. С места злоумышленник скрылся, но доехал до приятелей и на следующий день рано утром вернулся на рабочее место.
После задержания фигурант дал признательные показания.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Фото: freepik.com