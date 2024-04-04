В Муроме день рождения сторожа строительной организации закончился уголовным делом В феврале 2024...

В Муроме день рождения сторожа строительной организации закончился уголовным деломВ феврале 2024 года в полицию обратились владельцы частного дома, обнаружившие повреждение забора. Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего.Выяснилось, что сторож местной строительной организации, воспользовался отсутствием в выходной день работников и решил доехать до своих приятелей в соседнее село на служебном автомобиле, чтобы отметить свой день рождения.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, добравшись до села, автолюбитель, не справившись с управлением, въехал в забор и повредил. С места злоумышленник скрылся, но доехал до приятелей и на следующий день рано утром вернулся на рабочее место.После задержания фигурант дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото: freepik.com