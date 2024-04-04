В рамках весеннего призыва на военную службу отправятся более 1700 человек из Владимирской...

В рамках весеннего призыва на военную службу отправятся более 1700 человек из Владимирской области.Об этом сообщает правительство региона.Этот призыв станет первым после вступления в силу закона об изменении границ призывного возраста.Теперь на срочную службу отправляют молодых людей с 18 до 30 лет.Служить в новых регионах России и в зоне СВО они по прежнему не будут - отметил областной военный комиссар Юрий Гусаров.Что касается итогов осеннего призыва, в его рамках на военную службу отправились тысяча триста новобранцев.План выполнен на 100 процентов.