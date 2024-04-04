В Собинском районе эвакуировано 35 человек, из них 10 детей при пожаре в жилом доме Накануне...

В Собинском районе эвакуировано 35 человек, из них 10 детей при пожаре в жилом домеНакануне вечером (3 апреля 2024 года) произошел пожар в многоквартирном жилом доме в городе Лакинске на улице Лермонтова, Собинского района. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 2 квадратных метра.Погибших и пострадавших нет. В результате пожара спасателями эвакуировано 35 человек, из них 10 детей.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области