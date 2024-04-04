В Собинском районе местная жительница попыталась перейти вброд разлившуюся реку Ничего не вышло....

В Собинском районе местная жительница попыталась перейти вброд разлившуюся рекуНичего не вышло. Ее снесло течением.К счастью, на помощь вовремя пришли спасатели. Пострадавшая госпитализирована.Сообщается, что дама в тот вечер перебрала со спиртным.Мост через Колокшу в районе деревень Юрино и Чижово затопило еще несколько дней назад.Над водой сейчас едва виднеются парапеты и пешеходные ограждения.В МЧС еще раз призывают граждан лишний раз не рисковать и не пытаться форсировать водные преграды - даже на лодках!Александр Савляк, инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Навигация маломерных судов до 15 мая запрещена постановлением губернатора. Причем запрещена в том числе на не подлежащих госрегистрации судов.