Инцидент случился в деревне Чижово. Женщина в алкогольном опьянении пыталась перейти разлившуюся Колокшу по затопленному мосту. Добраться до противоположенного берега так и не получилось

Инцидент случился в деревне Чижово. Женщина в алкогольном опьянении пыталась перейти разлившуюся Колокшу по затопленному мосту. Добраться до противоположенного берега так и не получилось – даму смыло течением. Ей на помощь пришел местный житель, вероятно, он и вызвал спасателей. О случае сообщили в Службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. На место выезжали сотрудники собинской