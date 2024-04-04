В Судогодском районе на 212 километре автодороги М-7 около деревни Даниловка загорелся мусоровоз. Инцидент произошел днем 3 апреля. Пожар сняли на видео мимо проезжающие автолюбители.

В Судогодском районе на 212 километре автодороги М-7 около деревни Даниловка загорелся мусоровоз. Инцидент произошел днем 3 апреля. Пожар сняли на видео мимо проезжающие автолюбители. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали пожар на площади 6-ти квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы