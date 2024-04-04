В Суздале накануне снова «развело» мосты. Уровень воды в реке Каменке мгновенно поднялся почти на...

В Суздале накануне снова «развело» мосты.Уровень воды в реке Каменке мгновенно поднялся почти на полтора метра. Течением и льдом поломало две деревянные лавы - на улицах Покровской и Набережной - Шмидта.Мост "тронулся" прямо на глазах у очевидцев, момент попал на видео. Хрупкая древянная конструкция поплыла по течению.Та же картина - на Каменке у Покровского монастыря. Фрагмент разрушенной лавы прибило к берегу ниже по течению.Еще два пешеходных моста в Суздале значительно подтоплены, проход по ним закрыт.Чтобы понизить уровень воды в реке, в мэрии приняли решение полностью открыть задвижку шлюза плотины номер два на Набережной Шевченко.Мосты обещают заново "навести" после окончания половодья.Напомним, три года назад - тоже во время паводка - в Суздале оказались разрушены четыре деревянных перехода через реку.Часть из них реконструировали и укрепили на спонсорские средства.