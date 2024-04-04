На Центральном рынке продолжаются работы по благоустройству территории и торговых точек. К настоящему времени практически полностью завершены работы в основном торговом павильоне,

На Центральном рынке продолжаются работы по благоустройству территории и торговых точек. К настоящему времени практически полностью завершены работы в основном торговом павильоне, запущен процесс ремонта второго здания. В ближайшее время начнется обустройство сквозного проезда, затем – реконструкция открытой территории рынка и реставрация фасадов. С начала работ представители администрации и Совета народных депутатов обсуждали детали концепции