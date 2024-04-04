Владимир захватили песчаные бури. В городе растаял снег, а вот мусор и противогололедный песок остались. Во время ветра пыль поднимается в воздухе, и накрывает прохожих. На проспекте Ленина

Владимир захватили песчаные бури. В городе растаял снег, а вот мусор и противогололедный песок остались. Во время ветра пыль поднимается в воздухе, и накрывает прохожих. На проспекте Ленина гниют листья, которые остались с осени. Поломанные ветви деревьев буквально застилают тротуары. Евгения Кадырова, жительница г. Владимира По-моему здесь ни у одного магазина не убирают. Я здесь