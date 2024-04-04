Владимирцы могут получить страховую пенсию по старости с помощью цифровых сервисов. Для этого...

Владимирцы могут получить страховую пенсию по старости с помощью цифровых сервисов.Для этого достаточно заявления на портале Госуслуг - сообщают в региональном отделении Социального фонда России.Напомним, страховая пенсия по старости назначается гражданам если: в их индивидуальном лицевом счете все указано верно, отсутствуют периоды работы за пределами Российской Федерации, достигнут пенсионный возраст, выработан необходимый трудовой стаж и накоплено необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.В 2024 году их должно быть 28,2. Как отметил Антон Курбаков, управляющий отделением Фонда, во Владимирской области уже принято 75 решений о назначении страховой пенсии в автоматическом режиме.