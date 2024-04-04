Владимирская область готовится к пожароопасному сезону, который стартует 15 апреля. Регион активно...

Владимирская область готовится к пожароопасному сезону, который стартует 15 апреля.Регион активно готовится к пожароопасному сезону, который стартует уже 15 апреля. В Гусь-Хрустальном провели пожарные учения. Репортаж Марии Артес.Тренировка под звуки сирен. Пожароопасный период не за горами. Он начнется 15 апреля.В регионе уже потушили первый весенний пал травы. Пожарные готовятся сдерживать натиск огненной стихии.Мария Артес:- В прошлом году наш регион выполнил показатель по снижению численности лесных пожаров. В 95% случаев, причина - человеческий фактор. Чтобы справиться с таким имитируемым возгоранием нужно минимум 2 пожарные машины, трактор и слаженная работа пожарных.Верховой пожар - красный флаг для укротителей огня. Тушить его сложнее, ветром пламя быстро разносит по верхушкам деревьев, уводит в непроходимую глушь лесов. Приходится непросто.Муса Магомедов - бригадир "Владлесхоза":- Разрезаем места, прокладываем пути для опашки минерализованных полос. Делаем! Пожарной бригадой тушим пожары.Евгений Малышев - министр лесного хозяйства Владимирской области:- Одно из преимуществ Владимирской области - сильно развитый, крупная служба тушения пожаров. В нашей структуре, на сегодняшний день, 30 лесопожарных станций разного типа и около 300 лесных пожарных на сезон мы формируем.По словам министра лесного хозяйства, гражданам самим в первую очередь важно помнить и соблюдать правила пожарной безопасности.Наталья Доронина - заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Рослесхоза:- Проверяются лесопожарные станции, наличие техники, чтобы она была исправна, наличие оборудования, которое будет применяться при тушении лесных пожаров. Наличие тех людей, которые будут тушить пожары. Документация должна быть в порядке…Владимирская область готова к лесопожарному сезону.В неравный бой с огнем в этом году вступает новая техника. Пожарные машины, автоцистерны, тракторы, эвакуаторы закуплены в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Общая стоимость - 100 миллионов рублей.Но главное в борьбе с огнем, конечно, люди.Мария Артес. Александр Чунаев. “Вести - Владимир”.