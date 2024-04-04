Владимирская область готовится к пожароопасному сезону, который стартует 15 апреля.
Регион активно...
Владимирская область готовится к пожароопасному сезону, который стартует 15 апреля.
Регион активно готовится к пожароопасному сезону, который стартует уже 15 апреля. В Гусь-Хрустальном провели пожарные учения. Репортаж Марии Артес.
Тренировка под звуки сирен. Пожароопасный период не за горами. Он начнется 15 апреля.
В регионе уже потушили первый весенний пал травы. Пожарные готовятся сдерживать натиск огненной стихии.
Мария Артес:
- В прошлом году наш регион выполнил показатель по снижению численности лесных пожаров. В 95% случаев, причина - человеческий фактор. Чтобы справиться с таким имитируемым возгоранием нужно минимум 2 пожарные машины, трактор и слаженная работа пожарных.
Верховой пожар - красный флаг для укротителей огня. Тушить его сложнее, ветром пламя быстро разносит по верхушкам деревьев, уводит в непроходимую глушь лесов. Приходится непросто.
Муса Магомедов - бригадир "Владлесхоза":
- Разрезаем места, прокладываем пути для опашки минерализованных полос. Делаем! Пожарной бригадой тушим пожары.
Евгений Малышев - министр лесного хозяйства Владимирской области:
- Одно из преимуществ Владимирской области - сильно развитый, крупная служба тушения пожаров. В нашей структуре, на сегодняшний день, 30 лесопожарных станций разного типа и около 300 лесных пожарных на сезон мы формируем.
По словам министра лесного хозяйства, гражданам самим в первую очередь важно помнить и соблюдать правила пожарной безопасности.
Наталья Доронина - заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Рослесхоза:
- Проверяются лесопожарные станции, наличие техники, чтобы она была исправна, наличие оборудования, которое будет применяться при тушении лесных пожаров. Наличие тех людей, которые будут тушить пожары. Документация должна быть в порядке…
Владимирская область готова к лесопожарному сезону.
В неравный бой с огнем в этом году вступает новая техника. Пожарные машины, автоцистерны, тракторы, эвакуаторы закуплены в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Общая стоимость - 100 миллионов рублей.
Но главное в борьбе с огнем, конечно, люди.
Мария Артес. Александр Чунаев. “Вести - Владимир”.