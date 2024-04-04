Этим летом в лагерях «Дружба» и «Икар» отдохнут 2100 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, сообщили в мэрии. В обоих лагерях ребят ждут три тематические смены (длительностью 18-21 день) и

Этим летом в лагерях «Дружба» и «Икар» отдохнут 2100 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, сообщили в мэрии. В обоих лагерях ребят ждут три тематические смены (длительностью 18-21 день) и четвертая, дополнительная, ее продолжительность – 10 дней. Первые отдыхающие отправятся в лагерь Дружба» 7 июня, в «Икар» – 8 июня. Сейчас в