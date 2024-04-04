Кинологи УМВД России по Владимиру ищут нового хозяина для служебной собаки.

Кинологи УМВД России по Владимиру ищут нового хозяина для служебной собаки. Об этом рассказала ведомства.Немецкой овчарке 8 лет. Пёс долгие годы был верным помощником стражей порядка, а сегодня уходит на покой.«Предложить свою кандидатуру в качестве нового хозяина и договориться о знакомстве с питомцем можно по телефону ОРОиКПиО УМВД России по городу Владимиру: 8 (4922) 53-08-03», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.