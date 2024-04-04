Об этом рассказали в официальном телеграм-канале регионального Правительства.

Владимирские коллективы выступят на Всероссийском фестивале уличных театров. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале регионального Правительства.Так, на сцене выступят участники владимирского театра кукол и муромского городского театра. Фестиваль будет проходит с 14 по 16 июня на пяти различных площадках Мурома. Кроме нас, в городе будут коллективы из Москвы, Питера, Казани, Ростова-на-Дону, Саратова и других городов. Всего запланировано 29 постановок, хотя заявок было 130.«Кроме театральных постановок запланированы театрализованное шествие, выступления ансамблей барабанщиков, мажореток и вокалистов, а также файер-шоу», – сообщается в пресс-релизе.