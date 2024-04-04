Владимирский областной театр кукол готовится представить сразу две премьеры. Спектакли для самых...

Владимирский областной театр кукол готовится представить сразу две премьеры.Спектакли для самых маленьких. Владимирский театр кукол совместно с режиссерами из столицы готовится представить зрителям сразу две премьеры. На репетиции одной из постановок побывала Анастасия Сахарова.Создавать свой мир из всего, что окружает. Это подвластно только детям и... актерам.Екатерина Кочнева, режиссер, г.Москва:- Мы занимаемся тем, чем занимаются дети в раннем возрасте. Стараемся, как они, посмотреть на этот мир и увидеть потенциал в предметах, как бы увидел это ребёнок.Из свитера появляется ягуар, из подушек - носорог. Из камней - рыбы, из матраса - черепаха. На сцене всего два артиста. Брат и сестра, которые сидят на берегу моря и исследуют мир, подражают ему и поражаются...Александра Фомина, актриса Владимирского театра кукол:- … Как оно разговаривает, в каком темпе и ритме, как двигается. Как его вместе с партнером создать. То есть два человека - на одного животного. Как это все будет вместе... Это всё интересно. Но это же одновременно всё и сложно. То, что самое интересное, то и сложное.Уже во второй раз с владимирскими кукольниками работает московская команда. До этого на нашей сцене они поставили пластический бэби-спектакль "Сны о реке". А постановка "Когда я родился" предназначена для зрителей постарше, в ней есть сюжетная линия и даже слова. Их автор - детская писательница Валентина Дёгтева.Ирина Новичкова, художник-сценограф, г.Москва:- Это как будто берег моря, но какая-то спальня. Деревья, коряга - она как матрасик. Носороги - тоже от матраса, который пружинит, прыгает… От этого рождается пластика зверя.Для актеров это вызов - оживлять предметы. Несмотря на то, что спектакль - для малышей, взрослые могут сделать свои выводы.Илья Алаев, актер владимирского кукольного театра:- Сложно пластически найти жизнь тех же животных, маленького ребёнка… И как-то время быстро идет, мы быстро вырастаем. И нужно всё успеть.Когда я родился - как воспринимал этот мир? Каждый зритель - и взрослый, и маленький, ответит себе на этот вопрос после просмотра.Премьера состоится уже 7 апреля.Анастасия Сахарова. Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.