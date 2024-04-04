Совместить приятное с полезным: облагородить город и заработать денег. Большинство вакансий для подростков, которые были выделены мэрией, как приоритетные, касаются благоустройства

Совместить приятное с полезным: облагородить город и заработать денег. Большинство вакансий для подростков, которые были выделены мэрией, как приоритетные, касаются благоустройства Владимира. Среди них: благоустройство и озеленение территории города, проведение мер экологического оздоровления города, ремонт и восстановление детских дворовых и спортивных площадок, хоккейных кортов, благоустройство воинских захоронений, ремонт и восстановление памятников, обелисков, мемориалов, получение профессиональных