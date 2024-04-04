Во Владимире продолжается реновация центрального рынка. Во Владимире продолжается реновация...

Во Владимире продолжается реновация центрального рынка.Во Владимире продолжается реновация центрального (в народе - "колхозного" рынка).При обновлении учитывают и пожелания самих арендаторов. Подробнее Федор Лалакин.Центральный рынок начинает новую жизнь. Программа реновации уже коснулась основного павильона. Работы также ведутся и в бывшем овощном корпусе. В планах еще увеличить парковку добавив, примерно, 16 новых мест, а также сделать сквозной проезд для удобства жителей.Виктор Иванов - директор Владимирского центрального рынка:- Акцент ставился на основной корпус, ремонтные работы действительно там подходят к концу. Сейчас большие силы брошены на второе здание, которое уже является бывшим овощным,, там просматривается несколько вариантов благоустройства, оптимизации и не забываем про открытую территорию, на которой будет очень важный сквозной проезд.Предприниматели, торгующие на центральном рынке, не остаются в стороне и тоже активно участвуют в реновации, предлагая идеи и высказывая пожелания.Продавцы сезонного товара - рассады - привыкли работать в тени... навеса. Однако конструкция мешала проводить механизированную уборку, и ее убрали. Это нюансы проекта.В мэрии говорят: все обсуждаемо.Евгений Станчев - депутат городского совета г. Владимира:- Пытаемся найти варианты решения, которые устроят и закроют потребность каждого предпринимателя и не нарушит, наверное, работу рынка, и даст возможность жителям приехать в то место, в ту локацию, в которую они привыкли приезжать.Руководство рынка видит свою задачу в том, чтобы не потерять ни одного арендатора, сделав торговую площадку удобной для всех. В первую очередь, конечно, для покупателей.Федор Лалакин, Андрей Синягин. “Вести – Владимир”.