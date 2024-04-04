В регионе будут подавать иск на граждан, чьи банковские карты участвовали в мошеннических схемах.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, телефонные мошенники смогли получить от жительницы региональной столицы 1,3 миллиона рублей. К этому уголовному делу добавился иск на 20 тысяч рублей за моральный ущерб.Фигурантом дела стали не мошенники и «курьеры», а человек, чья карта использовалась для перевода средств. Таких людей называют «дропперами». Обвиняемый обязан возместить весь нанесённый ущерб, а также ему грозит уголовная ответственность.