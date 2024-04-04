Во Владимире жители домов на 1-ом Кирпичном проезде добиваются организации тротуара для...

Во Владимире жители домов на 1-ом Кирпичном проезде добиваются организации тротуара для пешеходов.Жители домов на 1-ом Кирпичном проезде во Владимире никак не могут добиться организации нормального тротуара для пешеходов.Построить его мешает... магазин. Репортаж Александра Сыпченко.Вот так сотни школьников и студентов каждый день маневрируют между проезжающими по 1-му Кирпичному проезду машинами, чтобы добраться до места учебы. Родители в отчаянии, и требуют принять экстренные меры.Никита Вязин:- Здесь нужно делать безопасный участок дорожного движения, самое главное - безопасный, потому что мы с ребенком ходим, мамочки с колясками, самое основное здесь - школы, детсады и поликлиника, больница. Просто так невозможно здесь пройти!Прямо посреди дороги стоит магазин. Пройти по узкой дороге, да еще в час пик и не угодить под колеса - настоящее испытание, говорят люди.Проблему усугубляют и сами автолюбители, которые оставляют свои машины прямо на тротуаре.Наталья Малыхина:- В новостройках живут в основном молодые семьи с детьми, с колясками мы не можем пройти. Это очень сложно и опасно.Виктория Воробьева:- Практически каждый день хожу в поликлинику, так как я нахожусь в положении, и постоянно мне сигналят машины о том, что нужно уйти с дороги…Пожертвовать торговой точкой ради благоустройства и безопасности пешеходов городу вполне по силам, уверена председатель уличного комитета Вера Сулимко, тем более что напротив - точно такая же.Вера Сулимко, председатель уличного комитета:- Ходить невозможно на больничный двор, тоже обходим все кругами, здесь калитка закрыта. Это очень сложно...Надежда Саванина:- Конечно, нужно расширить дорогу, мы не в сельской местности живем, чтобы ходить по обочине грязно-одетыми. Мы хотим ходить в светлых одеждах.Администрация города Владимира уже несколько лет пытается по суду изъять земельный участок, на котором находится магазин, но тщетно.Компенсация размером 14 миллионов рублей не устраивает владельцев торговой точки.Участок - очень важен для города, отмечают в мэрии. Он необходим и для завершения строительства транспортной перемычки, между улицами Мира и Студенческой.Алексей Алекин, начальник отдела взаимодействия со СМИ Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Проект автомобильной дороги, которая соединяет улицу Мира и Студенческую, был своевременно подготовлен в соответствии с утвержденным проектом планировки территории застраиваемого квартала и генпланом города Владимира. Но из-за судебных разбирательств в отношении изъятия судебного участка, находящегося в створе данной дороги, реализация его приостановлена. Другие действия и пояснения возможно будет дать после вынесения судом окончательного решения.Эта перемычка и должна обеспечить удобный, безопасный подъезд к новостройкам, уверяют в мэрии.Помимо дорожного полотна, тротуара будет установлено и полноценное уличное освещение. Однако пока городские власти из-за судебных тяжб вынуждены корректировать стоимость и сроки строительства.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. “Вести-Владимир”