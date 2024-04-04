Во Владимире жители домов на 1-ом Кирпичном проезде добиваются организации тротуара для...
Во Владимире жители домов на 1-ом Кирпичном проезде добиваются организации тротуара для пешеходов.
Жители домов на 1-ом Кирпичном проезде во Владимире никак не могут добиться организации нормального тротуара для пешеходов.
Построить его мешает... магазин. Репортаж Александра Сыпченко.
Вот так сотни школьников и студентов каждый день маневрируют между проезжающими по 1-му Кирпичному проезду машинами, чтобы добраться до места учебы. Родители в отчаянии, и требуют принять экстренные меры.
Никита Вязин:
- Здесь нужно делать безопасный участок дорожного движения, самое главное - безопасный, потому что мы с ребенком ходим, мамочки с колясками, самое основное здесь - школы, детсады и поликлиника, больница. Просто так невозможно здесь пройти!
Прямо посреди дороги стоит магазин. Пройти по узкой дороге, да еще в час пик и не угодить под колеса - настоящее испытание, говорят люди.
Проблему усугубляют и сами автолюбители, которые оставляют свои машины прямо на тротуаре.
Наталья Малыхина:
- В новостройках живут в основном молодые семьи с детьми, с колясками мы не можем пройти. Это очень сложно и опасно.
Виктория Воробьева:
- Практически каждый день хожу в поликлинику, так как я нахожусь в положении, и постоянно мне сигналят машины о том, что нужно уйти с дороги…
Пожертвовать торговой точкой ради благоустройства и безопасности пешеходов городу вполне по силам, уверена председатель уличного комитета Вера Сулимко, тем более что напротив - точно такая же.
Вера Сулимко, председатель уличного комитета:
- Ходить невозможно на больничный двор, тоже обходим все кругами, здесь калитка закрыта. Это очень сложно...
Надежда Саванина:
- Конечно, нужно расширить дорогу, мы не в сельской местности живем, чтобы ходить по обочине грязно-одетыми. Мы хотим ходить в светлых одеждах.
Администрация города Владимира уже несколько лет пытается по суду изъять земельный участок, на котором находится магазин, но тщетно.
Компенсация размером 14 миллионов рублей не устраивает владельцев торговой точки.
Участок - очень важен для города, отмечают в мэрии. Он необходим и для завершения строительства транспортной перемычки, между улицами Мира и Студенческой.
Алексей Алекин, начальник отдела взаимодействия со СМИ Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
- Проект автомобильной дороги, которая соединяет улицу Мира и Студенческую, был своевременно подготовлен в соответствии с утвержденным проектом планировки территории застраиваемого квартала и генпланом города Владимира. Но из-за судебных разбирательств в отношении изъятия судебного участка, находящегося в створе данной дороги, реализация его приостановлена. Другие действия и пояснения возможно будет дать после вынесения судом окончательного решения.
Эта перемычка и должна обеспечить удобный, безопасный подъезд к новостройкам, уверяют в мэрии.
Помимо дорожного полотна, тротуара будет установлено и полноценное уличное освещение. Однако пока городские власти из-за судебных тяжб вынуждены корректировать стоимость и сроки строительства.
Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. “Вести-Владимир”