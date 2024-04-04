Во Владимирской области более 42 тысяч льготников получают набор социальных услуг в натуральной...

Во Владимирской области более 42 тысяч льготников получают набор социальных услуг в натуральной формеПолучать набор социальных услуг (НСУ) можно в натуральной форме либо в виде денежной компенсации. При необходимости федеральные льготники могут изменить форму предоставления НСУ.Для этого до 1 октября следует подать соответствующее заявление в ОСФР по Владимирской области.Сегодня в 33-м регионе проживает 129 916 федеральных льготников, которые имеют право на получение набора социальных услуг. 42 073 из них сохранили за собой право частично или полностью получать набор социальных услуг в натуральной форме. Таким гражданам предоставляются бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на лечение в санаториях с оплатой проезда.С 1 февраля 2024 года стоимость набора социальных услуг составляет 1578 рублей в месяц, в том числе:лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью — 1215 рублей;путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 188 рублей;бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174 рубля.«Гражданин имеет право самостоятельно определять удобный формат получения социальной поддержки: в виде денежной компенсации (полностью или частично) или в натуральном виде. Тем, кто не собирается менять своего решения, обращаться с заявлением не нужно. Определяя форму получения господдержки, важно помнить: натуральные льготы будут оказываться не в пределах суммы денежной компенсации, а в необходимом объеме», — отметил управляющий ОСФР по Владимирской области Антон Курбаков.Подать заявление об определении способа получения набора соцуслуг на 2025 год жители Владимирской области могут до 1 октября текущего года. Обращения принимаются через портал Госуслуг, в клиентских службах регионального Отделения Социального фонда и офисах МФЦ.Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). К числу федеральных льготников, которым назначается ЕДВ, относятся граждане с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) военнослужащих, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских лагерей.По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону единого контакт-центра Социального фонда России:8 (800) 1 00000 1 (круглосуточно)Фото: freepik.com