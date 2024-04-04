Сильный южный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, обрушился на Владимирскую область в среду, 3 апреля, и стал причиной отключения электроэнергии в ряде территорий.

Сильный южный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, обрушился на Владимирскую область в среду, 3 апреля, и стал причиной отключения электроэнергии в ряде территорий.Как сообщил в своём губернатор 33-го региона Александр Авдеев, перебои с электроснабжениям наблюдались и на западе, и на востоке области. Для борьбы с последствиями стихии был развёрнут оперативный штаб, а аварийные бригады немедленно приступили к работе.К примеру, специалисты компании «ОРЭС–Владимирская область» в кратчайшие сроки устранили неполадки в посёлке Гусевском. Также они работали в частных секторах Киржача и города Камешково.Губернатор отметил, что к немедленному реагированию готовы и 100 бригад филиала «Владимирэнерго». «Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 7,2 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам», - написал Александр Авдеев.