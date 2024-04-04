В этом году ДСУ-3 планирует привести в порядок около 4 км дорожного покрытия, сообщили в правительстве области. В рамках ремонта обновят дорожное покрытие и обустроят пешеходные переходы

В этом году ДСУ-3 планирует привести в порядок около 4 км дорожного покрытия, сообщили в правительстве области. В рамках ремонта обновят дорожное покрытие и обустроят пешеходные переходы там, где они необходимы, а также нанесут дорожные знаки и разметку. Работы проведут на следующих улицах: – Сосновая (г. Ковров)– Текстильщиков (г. Киржач)– 1 мая (г. Меленки),