Во Владимирской области под влиянием циклона ожидается мокрый снег с дождем Завтра (5 апреля 2024...

Во Владимирской области под влиянием циклона ожидается мокрый снег с дождемЗавтра (5 апреля 2024 года) во Владимирской области будет холодно и пасмурно, возможен снег с дождем. К вечеру погода начнет налаживаться, выглянет солнце.Температура воздуха днем до +5°C. Ночью столбик термометра опустится до -2°C.Ветер северный, 4м/с.Атмосферное давление изменится в течение дня от 747 до 754 мм ртутного столба.Народный прогноз на 5 апреля 2024 годаНаши предки говорили: синие облака по небу плывут - к теплым дождям. Если день теплый, а ночью случились заморозки, то погода в апреле будет погожей.Фото: freepik.com