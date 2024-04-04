Во Владимирской области продолжают устранять последствия шторма. Порывы ветра доходили до двадцати...

Во Владимирской области продолжают устранять последствия шторма.Порывы ветра доходили до двадцати одного метра в секунду.Без света остались восемьдесят населенных пунктов в десяти районах - почти девять тысяч человек.В настоящий момент, сообщил губернатор, электроснабжение восстановлено. Всего было задействовано 55 бригад энергетиков.Но одними обрывами проводов воздушная стихия не ограничилась: во Владимире, в Центральном парке ветер вывернул с корнями несколько деревьев, в Добром сдул ограждение контейнерной площадки и на 180 градусов развернул светофор на федеральной трассе.