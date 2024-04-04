Всплеск сезонных инфекций постепенно снижается. На 13 неделе года показатель заболеваемости опустился на 9,7% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе за медицинской помощью обратились 8020

Всплеск сезонных инфекций постепенно снижается. На 13 неделе года показатель заболеваемости опустился на 9,7% по сравнению с предыдущей неделей. В регионе за медицинской помощью обратились 8020 человек, во Владимире – 2917. В центре гигиены и эпидемиологии произведено 317 исследований. Был выявлен один случай гриппа В. Также в пейзаже циркулирующих вирусов: сезонная коронавирусная инфекция, риновирусы и