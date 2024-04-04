Во Владимирской области спасли женщину, пытавшуюся перейти по затопленному мосту
Вечером 3 апреля...
Во Владимирской области спасли женщину, пытавшуюся перейти по затопленному мосту
Вечером 3 апреля 2024 года сотрудники спасательной станции АСС выезжали на поисково-спасательные работы.
Как сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения пыталась перейти вброд разлившуюся Колокшу по затопленному мосту, снесло течением.
Первыми на помощь пришли местный житель и спасатели. Пострадавшая госпитализирована.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области