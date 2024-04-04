Во Владимирской области стартовала неделя семейных МФЦ.
Это организации, которые предоставляют...
Во Владимирской области стартовала неделя семейных МФЦ.
Это организации, которые предоставляют комплексную социальную помощь молодым родителям.
В нашем регионе работают три таких центра: во Владимире, Муроме и Коврове.
В них расположены зоны цифровых сервисов, служба экстренной психологической помощи и детские уголки.
Для семей проходят интересные встречи, экскурсии, мастер-классы.
В этом году такие же точки появятся в Александрове и Гусь-Хрустальном.
А в 2025-ом в Вязниках и Кольчугино - сообщает региональное правительство.