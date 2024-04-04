Во Владимирской области стартовала неделя семейных МФЦ. Это организации, которые предоставляют...

Во Владимирской области стартовала неделя семейных МФЦ.Это организации, которые предоставляют комплексную социальную помощь молодым родителям.В нашем регионе работают три таких центра: во Владимире, Муроме и Коврове.В них расположены зоны цифровых сервисов, служба экстренной психологической помощи и детские уголки.Для семей проходят интересные встречи, экскурсии, мастер-классы.В этом году такие же точки появятся в Александрове и Гусь-Хрустальном.А в 2025-ом в Вязниках и Кольчугино - сообщает региональное правительство.