В Кольчугино суд за месяц рассмотрел три случая затопления жилых помещений.

За март и начало апреля 2024 года в Кольчугино случилось 3 инцидента с затоплением квартир. Первый случай произошёл из-за поломки фильтра в стиральной машине. Как сообщает пресс-служба суда, ответчик должен выплатить пострадавшим 200 тысяч рублей.Второй мартовский случай произошёл по вине системы отопления. Жильцы самостоятельно произвели замену некоторых клапанов, из-за чего произошла поломка. Дело прекратили, так как ответчик и заявитель договорились.Третий инцидент произошёл в апреле, где у жителя Кольчугино лопнула гибкая подводка. Суд обязал виновника выплатить 114 тысяч рублей за материальный ущерб, а также 31 тысячу за досудебную оценку и судебные расходы.