В Меленках завершено расследование уголовного дела.

Летом 2023 года обвиняемый вышел из тюрьмы и поселился у знакомого в Меленках. В июле мужчина и хозяин квартиры вместе с третьим человеком распивали алкоголь. Причина конфликта не известна, но фигурант нанёс несколько ударов подлокотником от кресла по гостю.Хозяин помещения потребовал остановить драку, но также попал под «горячую руку». В это время в дом зашли сотрудники полиции для проверки обвиняемого, что спасло первого пострадавшего. Как сообщают в Следственном Комитете, фигурант задержан. Хозяин дома, не смотря на госпитализацию, скончался. Уголовное дело отправлено в суд.