Во Владимирскую область прибыли около 70 юных спортсменов, эвакуированных из Белгородской...

Во Владимирскую область прибыли около 70 юных спортсменов, эвакуированных из Белгородской области.Как живут и тренируются ребята, посмотрела наша съемочная группа.Футбольная команда готовится выйти на поле. Эти ребята были эвакуированы из Белгородской области во Владимир.Дети и родители воспринимают это как спортивные сборы... на выезде.20 юных футболистов живут в гостинице на базе спорткомплекса "Торпедо". День спортсменов расписан по часам. Подъем в 7 утра, утренняя зарядка, учеба, тренировки. Питание пять раз в день.Никита Лавриенко, футболист:- Очень вкусно все, я доедаю всегда за Никитой! Я хочу стать великим футболистом и играть в клубе “Манчестер сити”.Марк Миняйло, футболист:- Я занимаюсь 6 лет футболом, хочу стать футболистом великим! Играть в хорошем клубе. Примерно 5-6 лет занимаюсь футболом, сложностей не возникает. Буду и дальше продолжать.По словам тренера команды, сейчас важно побыстрее включиться в тренировочный процесс, сохранить мотивацию ребят и физическую форму.Алексей Неклюдов, тренер - преподаватель СШОР№1 Белгородской области:- Для нас очень ценно выехать, чтобы дети были в безопасности, и соответственно, продолжали свои тренировки. Все организовано очень на хорошем уровне. Все встретили очень гостеприимно. Все всячески оказывают содействие и помощь.Анатолий Воронков, заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области:- Времени у нас было немного, но мы оперативно отработали органами исполнительной власти. По поручению губернатора области мы проводим такое мероприятие. Это дети России. Это наши дети! Важно, чтобы они укрепили здоровье, повысили физические кондиции, приобрели необходимые умения и навыки в своем любимом виде спорта.Еще 49 ребят занимаются "спортивной борьбой" и "айкидо". Они тренируются на базе ВлГУ и спортивной площадке областной Федерации айкидо. А проживают в этом общежитии университетского санатория-профилактория.Анжелика:- Когда я приехала в Пензу , я скучала, а сейчас нет. Ну, чуть-чуть скучаю… Еще мы вызываем духов.- Спортивных?- Нет...А эти юноши - "вольные" борцы. Скромно заявляют, успехи - есть. Но нужно бороться дальше. По их словам, адаптироваться к меняющимся условиям стало легче. Привыкли.Ярослав Букин спортсмен:- Это мои не первые сборы. Я ездил и в Дагестан, и в Пензу ездили. Сейчас приехали во Владимир...Вдали от дома у ребят есть возможность учиться дистанционно. А у борцов современного японского боевого искусства в перерывах между учебой две комплексные тренировки. Нужно успеть подготовиться к апрельским соревнованиям.Александра Тен, мастер спорта, тренер спортивной школы №1 Белгородского района:- У нас все спортивные комплексы закрыты на данный момент, поэтому эти сборы - единственная возможность подготовиться к соревнованиям.Среди борцов - трехкратная чемпионка и неоднократный призер первенства России по айкидо - семнадцатилетняя Полина Кияницына.Полина Кияницына чемпионка России по айкидо:- Три тренировки в день, утренняя пробежка, силовые тренировки. Далее в районе 3 часов - тренировка в зале. Места всем хватает. Зал хороший. И вечером у нас либо бассейн, либо тренажерный зал… Все условия для жизни есть.Спортсмены приехали в регион на 21 день. В случае, если обстановка в Белгородской области не улучшится, будут приниматься дополнительные меры по предоставлению возможностей и условий для развития детей. И новых спортивных достижений.Полина Лаптева, Александр Чунаев, «Вести - Владимир».